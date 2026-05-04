CHAQLA.が月一回でお届けするMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第4回放送が、5月6日19:00に配信される。スタジオゲストにMAMA.のJiMYY、VTRゲストにTHE MADNAの涼太を迎えて行われる予定だ。kaiの個人企画“kai珈琲店”では、マスターkaiが実際にコーヒーを挽きながら喫茶店さながらのリラックスした空間でゲストとトークを展開する。コーヒーにまつわる話題はもちろん、親交の深い2人だからこそ引き出されるエピソ