CHAQLA.が月一回でお届けするMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第4回放送が、5月6日19:00に配信される。スタジオゲストにMAMA.のJiMYY、VTRゲストにTHE MADNAの涼太を迎えて行われる予定だ。

kaiの個人企画“kai珈琲店”では、マスターkaiが実際にコーヒーを挽きながら喫茶店さながらのリラックスした空間でゲストとトークを展開する。コーヒーにまつわる話題はもちろん、親交の深い2人だからこそ引き出されるエピソードや本音トークも見どころ。

さらに、Bikkyによる個人企画“ヒビキッチン”第3弾も公開。ゲストには涼太（THE MADNA）を迎え、Bikkyが腕を振るう手料理でおもてなし。終始笑いの絶えない和やかな収録となり、ここでしか見られない軽快な掛け合いが楽しめる。

番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定パートへ切り替わり、【CHAQLA.と JiMYY の即興セッション】を行う。即興演奏は#1の会員限定放送にてオープニング曲を作った以来2回目となるが、今回はJiMYYも加わりまたもや神曲が誕生したとか。こちらも堪能していただきたい。

■ニューアルバム『タイトル未定』

2026年夏リリース予定

※詳細後日発表

■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞

8月2日(日) 東京・キネマ倶楽部

※詳細後日発表