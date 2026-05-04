CHAQLA.、生配信番組『CHAQLA.の部屋 #4』ゲストにMAMA.のJiMYYとTHE MADNAの涼太
CHAQLA.が月一回でお届けするMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第4回放送が、5月6日19:00に配信される。スタジオゲストにMAMA.のJiMYY、VTRゲストにTHE MADNAの涼太を迎えて行われる予定だ。
kaiの個人企画“kai珈琲店”では、マスターkaiが実際にコーヒーを挽きながら喫茶店さながらのリラックスした空間でゲストとトークを展開する。コーヒーにまつわる話題はもちろん、親交の深い2人だからこそ引き出されるエピソードや本音トークも見どころ。
さらに、Bikkyによる個人企画“ヒビキッチン”第3弾も公開。ゲストには涼太（THE MADNA）を迎え、Bikkyが腕を振るう手料理でおもてなし。終始笑いの絶えない和やかな収録となり、ここでしか見られない軽快な掛け合いが楽しめる。
番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定パートへ切り替わり、【CHAQLA.と JiMYY の即興セッション】を行う。即興演奏は#1の会員限定放送にてオープニング曲を作った以来2回目となるが、今回はJiMYYも加わりまたもや神曲が誕生したとか。こちらも堪能していただきたい。
■『CHAQLA.の部屋 #4』
配信日時：2026年5月6日(水・祝)19:00〜
出演：CHAQLA.
スタジオゲスト：JiMYY(MAMA.)
VTRゲスト：涼太(THE MADNA)
▼視聴URL
・YouTube：https://youtube.com/live/G7BMIxGr830
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350450584
※番組後半はニコ生 MAVERICKチャンネル会員限定放送となります。
番組全編を視聴するには MAVERICKチャンネル会員登録をお願いいたします。
■ニューアルバム『タイトル未定』
2026年夏リリース予定
※詳細後日発表
■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞
8月2日(日) 東京・キネマ倶楽部
※詳細後日発表
関連リンク
◆CHAQLA. オフィシャルサイト
◆CHAQLA. オフィシャルX
◆CHAQLA. オフィシャルInstagram
◆CHAQLA. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CHAQLA. オフィシャルFC
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルニコ生チャンネル