あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・＜２０代〜７０代に聞いた、みどり色で連想するもの＞といえば？ １位森２位信号３位ピーマン４位ほうれん草５位きゅうり６位ブロッコリー７位カエル８位お茶９位青汁 ＜視聴者プレゼント＞「伊豆自然生活」の金目鯛めしの素をプレゼント！