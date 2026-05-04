とちぎテレビ 看護師という職業の礎を築いた、大田原市出身の大関和の功績を紹介する講演会がこのほど地元の高校で開かれました。 講演会が行われたのは、大関和のふるさと、大田原市の黒羽高校です。 全校生徒およそ２００人が参加しました。 幕末の１８５８年、現在の大田原市の黒羽藩に生まれた大関和は、明治時代に上京し、ナイチンゲールの弟子アグネス・ヴェッチからの教えを受けて日本の看護の道を切り