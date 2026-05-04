ゴールデンレトリバーさんの頼もしい行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で44万回再生を突破し、「優しすぎる」「頼もしいですね」「相棒みたい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『柴犬に押し倒されてしまった』結果→大型犬が駆け寄って…頼もしすぎる『まさかの光景』】

おもちゃ巡る攻防戦開始

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。

ある日、うにくんとほのちゃんの間で、おもちゃの争奪戦がスタートします。ほのちゃんはお気に入りのおもちゃを手に、とても楽しそうに部屋を走り回っていたそう。

しかし、そんなほのちゃんを追いかけ回していたのがうにくん。隙を見てさっと近づき、見事におもちゃを奪取してしまったといいます。小さな子どもとわんこの、微笑ましくも白熱したやり取りが幕を開けました。

唸り声と見守る優しさ

おもちゃを手に入れたうにくんは、満足げな様子でしっかりキープ。「かーしーて」と一生懸命お願いするほのちゃんに対して、軽く唸って応戦する場面も見られます。パパが間に入ってやさしく仲裁を試みますが、勢いあまったうにくんがほのちゃんを押し倒してしまいました。

するとそこへ、おからちゃんが登場。状況を察したのか、少し離れた場所から心配そうに見守っていたといいます。頼れる姉としての優しさが、じんわりと伝わってくる瞬間です。

仲裁で戻る平和な時間

その後、うにくんはソファへ移動し、おもちゃを独り占めする体勢に。ほのちゃんが何度お願いしても応じる気配はありません。そんな中、おからちゃんがワンワンと声を上げ、「返してあげて」と言わんばかりにアピールを開始。

パパも加わって説得を続けると、ついにうにくんが折れておもちゃを返すことに成功します。役目を果たしたかのように、うにくんはパパとハイタッチし、どこか誇らしげな表情に。

こうして争奪戦は一件落着…かと思いきや、気づけばまた2匹でおもちゃを取り合う展開に。賑やかな暮らしの中でも、ほのちゃんを気遣うおからちゃんの優しさが、ひときわ輝くエピソードです。

この投稿には「頼りがいがあってかっこいいです」「幸せが溢れている」「みんなが幸せそうでいい」などの温かなコメントが寄せられています。

3兄妹の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。