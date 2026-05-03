【漫画】本編を読むシンプルで温かみのあるタッチで、日常のことをほのぼのと、ときに深い洞察を交えて描く作風で人気の益田ミリ氏。『スーパーマーケット宇宙』（益田ミリ/KADOKAWA）は、雑誌『ダ・ヴィンチ』で7年間連載していたものに描き下ろしを加えて書籍化したもので、スーパーマーケットに並ぶさまざまな商品を見ては、宇宙規模のオモシロ空想を展開したり、子どもの頃に思いを馳せたりするという、本作も益田ワールドが