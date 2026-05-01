リニューアルオープンしたばかりの大和ミュージアムは、大型連休を利用し訪れる人などでにぎわいを見せました。リニューアルオープンし、1週間ほどがたった呉市の大和ミュージアム。平日にも関わらず、開館前から約300人が列をつくりました。■佐賀から「1時間前くらいに来たけど、（人の）並びが多くて。今日（平日）でまだ良かったのかなと思いました。」訪れた人たちは早速、10分の1