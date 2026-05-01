【モデルプレス＝2026/05/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した内田金吾が「エイベックス・クラン」に所属したことを発表した。【写真】「今日好き」参加イケメン、オールブラックコーデで抜群スタイル際立つ◆内田金吾「エイベックス・クラン」所属内田は佐賀県出身の17歳。名門東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。2025年に出演した恋愛リアリ