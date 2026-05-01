「今日好き」内田金吾、エイベックス・クラン所属を発表「精一杯取り組んでいきたいと思います」
【モデルプレス＝2026/05/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した内田金吾が「エイベックス・クラン」に所属したことを発表した。
【写真】「今日好き」参加イケメン、オールブラックコーデで抜群スタイル際立つ
内田は佐賀県出身の17歳。名門東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。2025年に出演した恋愛リアリティショー番組が話題になり子供から大人まで幅広い世代に注目を浴びる。高校生No.1イケメンと称賛され、SNSの総フォロワー数は100万人。フォロワーの数からも注目の高さを感じる。
今後はモデルやタレント活動を軸に据えつつ、SNSを通じた発信にも力を入れていく。ファッションや美容など、彼の素顔が垣間見える日々の活動からも目が離せない。また、お芝居への挑戦や地元FBSでのレギュラー番組出演も決定しており、多方面での活躍が期待されている。
事務所所属にあたり内田は「この度『エイベックス・クラン』に所属となりました。まだ何ものでもない自分を迎えてくれたエイベックス・クランに感謝をして、初心の気持ちや感謝を忘れずに、応援してくれるファンの方や家族の為に新たな場所でスタッフの皆様と一緒に精一杯取り組んでいきたいと思います！活動の中で表現、発信する事でたくさんの方の力になれたらと思っております。ぜひ応援よろしくおねがいします！！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
2008年8月20日生まれ。佐賀県出身。2025年9月に恋愛リアリティショー番組に出演。2026年1月にモデルデビュー。持ち前の明るさとサッカーで長年鍛えた運動神経が話題に。総フォロワー数100万人。
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◆内田金吾「エイベックス・クラン」所属
内田は佐賀県出身の17歳。名門東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。2025年に出演した恋愛リアリティショー番組が話題になり子供から大人まで幅広い世代に注目を浴びる。高校生No.1イケメンと称賛され、SNSの総フォロワー数は100万人。フォロワーの数からも注目の高さを感じる。
事務所所属にあたり内田は「この度『エイベックス・クラン』に所属となりました。まだ何ものでもない自分を迎えてくれたエイベックス・クランに感謝をして、初心の気持ちや感謝を忘れずに、応援してくれるファンの方や家族の為に新たな場所でスタッフの皆様と一緒に精一杯取り組んでいきたいと思います！活動の中で表現、発信する事でたくさんの方の力になれたらと思っております。ぜひ応援よろしくおねがいします！！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
◆内田金吾プロフィール
2008年8月20日生まれ。佐賀県出身。2025年9月に恋愛リアリティショー番組に出演。2026年1月にモデルデビュー。持ち前の明るさとサッカーで長年鍛えた運動神経が話題に。総フォロワー数100万人。
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