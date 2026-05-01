ローリングスジャパンLLC・宮城敬吾氏が語る…道具と野球の本質ドジャース・大谷翔平投手やカブス・鈴木誠也外野手を輩出し、球数制限や指導者研修など様々な取り組みで日本の少年野球を先導し続けてきたリトルリーグを、130年の歴史を持つ野球用品メーカー「ローリングス」が支えている。試合で使用する公式球の提供もその一つだ。グラブ、バット、ボール……子どもたちが最初に触れる道具の選び方が、その後のプレーを大きく左