【Fender Custom Shop Telecaster】（神奈川県実はハムも好き48歳）最初に友達に譲ってもらったギターが無名メーカーのテレキャスタータイプでした。そこからVan HalenやKISS、Mr.Big、Extremeなどのコピーをするためにハムバッカーのパワーのあるタイプばかり集めていました。一時期ギターから離れる期間があり、近頃再開してレスポール、SG、ES-335などGibson系を集めていたのですが、何かが違う…。と感じるようになり、ふ