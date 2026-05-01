Spotifyが「AI時代においては聴いている音楽の真正性を信頼できることがこれまで以上に重要」との見解を示し、審査を通過した人間のみに付与する「Verified by Spotify」を展開することを明らかにしました。Introducing Verified by Spotify, a Signal of Authenticity and Trust for the Artists Behind the Music - Spotifyhttps://newsroom.spotify.com/2026-04-30/verified-by-spotify-badge-artist-details/「Verified by Spo