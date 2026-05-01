記事ポイントディズニー公式ライセンス「美女と野獣」プリザーブドフラワーが母の日ランキング1位（11,000円・税込）アンデス山麓標高2,800mの自社農園由来の高級バラ、水やり不要で数年間美しさを保ちます名入れ刻印プレートのオプションで世界にひとつだけのパーソナライズギフトにプリザーブドフラワーギフトブランド「AMOROSA MODERNO（アモローサモデルノ）」が、2026年5月10日（日）の母の日に向けた特集ページを公開します