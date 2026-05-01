ディズニーの世界観が宿るプリザーブドフラワー！ アモローサモデルノ「2026年 母の日特集」

記事ポイント ディズニー公式ライセンス「美女と野獣」プリザーブドフラワーが母の日ランキング1位（11,000円・税込）アンデス山麓標高2,800mの自社農園由来の高級バラ、水やり不要で数年間美しさを保ちます名入れ刻印プレートのオプションで世界にひとつだけのパーソナライズギフトに ディズニー公式ライセンス「美女と野獣」プリザーブドフラワーが母の日ランキング1位（11,000円・税込）アンデス山麓標高2,800mの自社農園由来の高級バラ、水やり不要で数年間美しさを保ちます名入れ刻印プレートのオプションで世界にひとつだけのパーソナライズギフトに

プリザーブドフラワーギフトブランド「AMOROSA MODERNO（アモローサモデルノ）」が、2026年5月10日（日）の母の日に向けた特集ページを公開します。

ディズニー公式ライセンス商品や名入れ刻印プレート付きアイテムを中心に、特別感のある贈り物が揃ったラインナップです。

アモローサモデルノ「2026年 母の日特集」





ブランド：AMOROSA MODERNO（アモローサモデルノ）販売元：株式会社アペル（大阪府吹田市）価格：4,600円（税込）〜286,000円（税込）販売：AMOROSA MODERNO公式オンラインストア（24時間注文受付）

AMOROSA MODERNOは、赤道直下・標高2,800mのアンデス山麓に広がる約20ヘクタール（東京ドーム約4個分）の自社農園でバラを栽培するプリザーブドフラワーブランドです。

バラの栽培からデザイン・販売まで一貫して手掛けるメーカーとして、「枯れないバラで大切な人に特別な想いを届ける」をミッションに掲げています。





プリザーブドフラワーは生花に特殊な保存加工を施したもので、水やり不要で数年にわたり鮮やかな色と質感が続きます。

切り花のように枯れることなく部屋に飾り続けられるため、遠方に暮らす家族への贈り物としても重宝されています。

2026年母の日特集では、ディズニー公式ライセンス商品と名入れ刻印プレート付きアイテムを中心に、予算や贈る相手のスタイルに合わせて選べる構成で展開されています。

ディズニー公式ライセンスのプリザーブドフラワー





ダイヤモンドローズ ディズニーエディション（85）





2026年母の日ギフト人気ランキングで第1位を獲得した「リトルベル ディズニーエディション（美女と野獣）」（11,000円・税込）は、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』の世界観をプリザーブドフラワーで繊細に表現した商品です。

ベルの形を模したドーム型ケースの中に淡い色合いのバラが収められており、物語のロマンティックな雰囲気を手元に飾れます。

ディズニー公式ライセンスに基づく品質管理のもとで製作されており、キャラクターデザインの再現度と素材の質感が両立されています。

そのほか、世代を超えて愛されるミッキー＆ミニーをデザインしたスペシャルなフラワーギフトボックスも用意されており、幅広い年齢層の母親へのプレゼントとして選ばれています。

名入れ刻印で世界にひとつのギフト





デスティニーローズ（1本立ち）





有料オプション「名入れ刻印サービス」は、透明蓋付きの黒いボックスにピンク・アイボリー・オレンジ系のバラとアジサイをアレンジした「フローリッシュ（M）」や、1本の薔薇を凛と立てた「デスティニーローズ（1本立ち）」など複数のシリーズに対応しています。

お名前・記念日・大切なメッセージを刻んだ金属プレートをフラワーアレンジメントに添えることで、量産品にはない唯一無二のギフトに仕上がります。

注文はAMOROSA MODERNO公式オンラインストアで24時間受け付けており、母の日（5月10日）に向けて余裕を持った配送日の設定が可能です。

AMOROSA MODERNOは今後、誕生日・結婚記念日・プロポーズなど人生の節目となるシーンへのギフト展開をさらに広げていく予定です。

数年にわたり色鮮やかな姿を保ち続けるプリザーブドフラワーは、特別な日の記憶を長く手元に置ける贈り物として、注目を集めています。

アモローサモデルノ2026年母の日特集の紹介でした。

よくある質問

Q. AMOROSA MODERNOの公式SNSはどのプラットフォームで展開されていますか。

A. X（旧Twitter）とInstagramで公式アカウントを運営しています。

アカウント名はいずれも「@amorosa_japan」です。

Q. AMOROSA MODERNOへの問い合わせ先のメールアドレスは何ですか。

(C)Disney

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