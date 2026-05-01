「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）大阪杯４着から臨むタガノデュードが淀の長距離決戦で一発を狙っている。３０００メートル以上の距離を走るのは初だが、陣営は対応できると前向き。近年はキングカメハメハ系が強いレースで、血統的にもプラス要素が後押しする。強いＧ１馬はいるが、アッと言わせる快走を披露してみせる。ＪＲＡには３０００メートル以上の平地重賞が年間５レースしかなく“場数”を踏むのは難しい