愛くるしい笑顔に、引き込まれそうな黒い瞳……。確かに「美容大使」にピッタリの魅力がほとばしっている。ファッション誌『ViVi』６月号（４月23日発売）から「ViViビューティーアンバサダー」に就任した、『乃木坂46』の瀬戸口心月（20）のことだ。同誌編集長によると、『乃木坂46』６期生のお披露目会で全力でチアリーダーのパフォーマンスをする瀬戸口に心を奪われたのだという。以下、瀬戸口が語った「アンバサダー」への意気