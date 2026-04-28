可憐なアイボリーが、配信シングル「運命の出会い」を5月20日にリリースすることを発表した。本楽曲は、2026年6月24日にリリースされるメジャー3rdシングル「ナイト」に収録される楽曲で、応援しているアイドルと出会ったファンの視点から描かれた「ナイト」に対するアンサーソングになっており、アイドルからファンへの真っ直ぐな思いを、“全力で愛を込めて歌うよ”、”私も涙出るほど大好きなんだよ！”という歌詞で表現してい