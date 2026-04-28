可憐なアイボリー、“アイドルからファンへの真っ直ぐな思い”を歌った新曲「運命の出会い」配信リリース決定
可憐なアイボリーが、配信シングル「運命の出会い」を5月20日にリリースすることを発表した。
本楽曲は、2026年6月24日にリリースされるメジャー3rdシングル「ナイト」に収録される楽曲で、応援しているアイドルと出会ったファンの視点から描かれた「ナイト」に対するアンサーソングになっており、アイドルからファンへの真っ直ぐな思いを、“全力で愛を込めて歌うよ”、”私も涙出るほど大好きなんだよ！”という歌詞で表現しているという。
なお、TikTokでは先行して5月15日から配信がスタートする。
また、全国4都市を巡る全国ツアー＜可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト＞の初日公演が5月2日にBLUE LIVE広島にて開催される。本公演では、新曲「運命の出会い」が初披露されるとのことだ。
◾️「運命の出会い」
2026年5月20日（水）リリース
※5/15（金）TikTok先行配信
Pre-add/Pre-save：https://lnk.to/pre_unmeinodeai
配信リンク：https://lnk.to/unmeinodeai
◾️メジャー3rdシングル「ナイト」
2026年6月24日（水）リリース決定
詳細：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory/live?ima=4305&ct=jpop
▼先行配信中「ナイト」
https://lnk.to/karennaivory_knight
◆＜可憐なアイボリー メジャー3rdシングル「ナイト」リリース記念イベント＞
＜広島地区＞
【日時】2026年5月3日（日）13:00
【会場】タワーレコード広島店 店内イベントスペース
【内容】グループ写真撮影・個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
※ミニライブの開催はございません。
＜関東地区＞
【日時】2026年5月7日（木）19:00
【会場】汐留シオサイト地下歩道
【内容】ミニライブ＆個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
【日時】2026年5月13日（水）19:00
【会場】ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
【内容】ミニライブ＆個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
＜東海地区＞
【日時】2026年5月16日(土) 13:00
【会場】名古屋パルコ東館４F ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ 店内イベントスペース
【内容】ミニライブ＆個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
＜関東地区＞
【日時】2026年5月19日（火）19:00
【会場】汐留シオサイト地下歩道
【内容】ミニライブ＆全員握手or個別メンバー握手＆トーク会 or 個別撮影会(写真)
＜オンラインサイン会＞
2026年5月26日（火）19:00 永尾梨央・一ノ瀬直緒・河合ここゆ・小田桐ななさ
2026年5月27日（水）19:00 福田ひなた・寺本理絵・高澤百合愛
2026年5月28日（木）19:00 橘美空・西原悠桜・土屋玲実・波左間美晴
【内容】インターネットサイン会
and more…
◾️＜可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト＞
・広島公演
【日程】2026年5月2日（土）
【会場】BLUE LIVE広島
【時間】第1部 [OPEN/START] 13:45/14:30 第2部 [OPEN/START] 17:45/18:30
【お問い合わせ】INFO.YUMEBANCHI(広島) TEL 082-249-3571 ※平日12:00〜17:00
・愛知公演
【日程】2026年5月17日（日）
【会場】THE BOTTOM LINE
【時間】第1部 [OPEN/START] 13:30/14:15 第2部 [OPEN/START] 17:45/18:30
【お問い合わせ】INFO. サンデーフォークプロモーション TEL 052-320-9100 ※12:00〜18:00
・京都公演
【日程】2026年6月7日（日）
【会場】京都FANJ
【時間】第1部 [OPEN/START] 13:30/14:15 第2部 [OPEN/START] 17:45/18:30
【お問い合わせ】INFO. YUMEBANCHI(大阪) TEL 06-6341-3525 ※平日12:00〜17:00
・東京公演
【日程】2026年7月11日（土）
【会場】恵比寿・The Garden Hall
【時間】第1部 [OPEN/START] 11:30/12:30 第2部 [OPEN/START] 16:00/17:00
【お問い合わせ】INFO. DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼チケット料金 ※広島、愛知、京都公演
・通常指定席 \4,500（税込）
・学生割指定席 \2,000（税込）
・カメアイエリア指定席 \8,500（税込）
▼チケット一般販売中
ローソンチケット：https://l-tike.com/karennaivory/
イープラス：https://eplus.jp/karennaivory/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/karennaivory/
ツアー詳細：https://karennaivory.jp/news/5550/
関連リンク
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