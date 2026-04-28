【モデルプレス＝2026/04/28】IZ*ONE（アイズワン）出身のキム・ミンジュ（KIM MINJU）が4月27日、自身のInstagramを公開。撮影中のショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】元IZ*ONE25歳美女「脚長すぎて二度見」座っててもわかる圧巻脚線美◆キム・ミンジュ、美脚際立つミニスカート公開ミンジュは蝶やバラの絵文字を添え、撮影のオフショットを投稿。緩くウェーブのかかった腰までの長い髪をセンターで分けたヘアスタイルで