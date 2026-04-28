公立学校の教員採用試験の志願倍率が発表され、過去最低となった昨年度に次ぐ2番目の低さとなっています。県教育委員会によりますと来年度採用予定の教員採用試験の志願者は962人で全体の倍率は2.4倍と過去2番目の低さとなっています。選考区分別では小学校が2.2倍、中学校が2倍、高校が3倍、特別支援学校では小学部で2.1倍、中学部で1.2倍、高等部で3.2倍。養護教諭が採用見込み5人程度に対して105人が志願し21倍となっています。