香港特別行政区政府教育局がこのほど発表した「2025年高校3年生の進路統計調査」によると、香港の高校卒業生は主に香港で進学する傾向にあり、進学先に香港以外を選ぶ学生を見ると、中国本土が第一の選択肢となっている。香港文匯網の22日付けの報道によると、香港の教育局が今回、統計調査を実施したのは、25年度の高校卒業生の進学および就職状況を把握するのが目的。オンラインアンケートの形式で実施され、香港で授業を行って