日本維新の会が掲げる「身を切る改革」を行わなかったなどとして、除名処分を受けた富山維新の会の元幹事長の男性が処分の無効などを求めた裁判の判決です。富山地裁はきょう、処分の取り消しを求める訴えについては退けた一方、損害賠償については一部を認め、富山維新の会に３０万円の支払いを命じました。富山維新の会を相手取り訴えを起こしていたのは、幹事長を務めていた呉松福一さん（８８）です。呉松さんは「党が定める報