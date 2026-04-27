⾳楽フェス＜LIVE AZUMA 2026＞が10⽉17⽇および18⽇の2日間、福島県福島市のあづま総合運動公園 / 福島あづま球場で開催される。今年5周年を迎える同フェスの第一弾出演アーティストが発表となった。出演が決定したのは、MONGOL800、湘南乃⾵、新しい学校のリーダーズ、GENIC、SPECIAL OTHERS、レトロリロン、OddRe:、Tribe Sampler Collective -Nujabes Tribute Set-といった8組だ。＜LIVE AZUMA