Hakubiが、4月29日に新曲「KAZE」を配信リリースすることを発表した。7ヶ月振りのリリースとなる本作は、前人未到の記録を打ち立ててきた日本競馬史を代表するジョッキー・武豊の、デビュー40年を記念して開催される展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」にて上映されるムービー『The Derby Dream Goes ON〜鳴りやまないダービーの夢』のテーマソングとして書き下ろされた。疾走感あふれるサウンドと、強い友情や絆を感じ