あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気RPG「崩壊：スターレイル」（HoYoverse）との新コラボキャンペーンが4月27日にスタートします。今回のコラボでは、限定ピックやカードが付属するコラボメニューが第1弾と第2弾に期間を分けて登場します。【写真】コラボ限定全グッズを見る！全部かっこよくて、コンプリートしたくなる！第1弾では、シークレット1種を含む全5種のコラボ限定