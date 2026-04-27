あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気RPG「崩壊：スターレイル」（HoYoverse）との新コラボキャンペーンが4月27日にスタートします。今回のコラボでは、限定ピックやカードが付属するコラボメニューが第1弾と第2弾に期間を分けて登場します。

【写真】コラボ限定 全グッズを見る！ 全部かっこよくて、コンプリートしたくなる！

第1弾では、シークレット1種を含む全5種のコラボ限定ピックが付く、お寿司として「マーラー風サーモン 揚げネギ添え」「レモンステーキ風にぎり」「大えび」（いずれも250円〜、以下、税込み）が登場。さらに、シークレット1種を含む全5種のコラボ限定カードが付属する「天然インド鮪（マグロ）6貫盛り」（1220円〜）が発売。

また、スイーツとして、シークレット1種を含む全5種あるコラボ限定ステッカー付きの「わらび餅と大学芋」（290円〜）と「白桃とヨーグルトのアイスケーキ」（300円〜）が販売。サイドメニューとして、シークレット1種を含む全5種のコラボ限定クリアしおりが付く「フライドポテト」（280円〜）、シークレット1種を含む全5種のコラボ限定すし皿が付属するソフトドリンク（1400円〜）が楽しめます。

5月15日からの第2弾では、新たなコラボメニューやスイーツが発売される上、ピックやカードも新デザインが展開される予定になっています。

※価格は店舗によって、異なります。

