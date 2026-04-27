仏教の信者が守るべき「戒」には何がある？ 信者個人の道徳規範と宗派ごとの決まりごと 「戒律」という言葉は、もともと仏教用語です。「戒」は信者個人が自発的に判断すべき道徳規範であるのに対し、「律」は教団・宗派ごとに守るべき規則をいいます。 「戒」を破れば、他から非難はされますが具体的な罰はありません。一方、「律」は違反すれば罰則があります。 「戒」のうち、最も基本的なものが以下にあげる「五戒」で