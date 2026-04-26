男の子の成長が止まって見えるとき、つい「もっと頑張りなさい」と言いたくなる。しかし、その一言が逆効果になりかねないと聞いたら、どうだろうか。男の子には成長の途中で足踏みする「踊り場」の時期があり、そこで否定的な言葉をかけると自己肯定感を損ない、潰れてしまうことがあるという。進学塾VAMOS代表・富永雄輔氏の『男の子の学力の伸ばし方』には、この踊り場を「伸びしろ」に変えるための親の関わり方が具体的に示さ