〈ベッドの上で大胆にスカートをまくり上げ…ロンドン生まれ、「お嬢様女優」とよばれた木村佳乃（50）の転機〉から続く俳優の木村佳乃がこの4月10日、50歳の誕生日を迎えた。昨年（2025年）は芸能界に入って30年の節目でもあった。前編（#1）では19歳でのデビュー秘話、「お嬢様女優」のイメージを変えた“転機”について紹介。近年活躍が光るバラエティ番組出演へのきっかけ、夫・東山紀之（59）との関係性や2児の母として大事