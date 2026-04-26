◇東京六大学野球第3週第1日法大6―2早大（2026年4月25日神宮）1回戦2試合が行われ、。法大も早大を6―2で破って開幕3連勝。右腕・富田櫂成投手（1年）が好救援で2勝目を挙げた。勝ち運のある法大の1年生だ。1―0の4回2死一、二塁のピンチで登板した右腕・富田は「早稲田っていうと強敵。胸を借りるつもりで自分のピッチングをする」と強気の投球で9番・大内を二ゴロに仕留めた。2回1/3を投げ、1安打無失点。リーグ戦