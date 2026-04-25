見た目や話し方からは想像しにくいものの、実は海外で生まれている芸能人もいます。意外なバックグラウンドに注目です。All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は外国生まれと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：木村佳乃／76票2位にランクインしたのは、俳優の木