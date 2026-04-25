◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２ヤクルト（２５日・バンテリンドーム）ヤクルト・オスナ内野手の振ったバットが中日の捕手・石伊雄太の頭部に当たるアクシデントが起きた。８回１死一、二塁、カウント２―２からオスナが空振りすると、バットが石伊のヘルメットを直撃。石伊はベンチへ下がり、試合は一時中断。球場は騒然としたが、石伊はすぐにフィールドに戻り、何事もなかったようにプレーを続けた。試合後は「もう全然大