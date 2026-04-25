グラビアアイドルの麻倉瑞希(24)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。在籍するZEN大学の学園祭「展軸祭」に参加したことを報告した。 【写真】実は「現役女子大生」！学園祭の実行委員もやってます 移動中の車内の自撮りショットとともに「#ニコニコ超会議2026向かっています！文化祭楽しむぞー！」と投稿。続いて、イメージキャラクターと同じデザインのド派手な法被を羽織り、「我が校の文化