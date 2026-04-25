サントリーは、5月8日より「サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー」を一般公開する。ツアーへの参加はWEBサイトから事前予約制(抽選)となり、料金は1人3,000円だ。55億円を投じて新設されたサントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」を一般公開○見学施設の整備に10億円を投資今回、見学ツアーを開始するサントリー大阪工場(以下、大阪工場)は、創業者・鳥井信治郎が1919年に建設したサントリーにおける最