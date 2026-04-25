第3子を妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が25日までに自身のインスタグラムを更新し、出産準備について伝えた。「今回の妊娠は、 もしかしたらこれが最後かもしれないと思うと、日常生活の延長にあるような、 自宅出産をしてみたいと思っていました」と言及。「三人目だからこそ、 慌ただしく過ぎていく毎日の中で、赤ちゃんを迎える時間を、 家族みんなで味わいたい」と思ったとし、「でもある時、 状況によ