札幌市手稲区の国道で４月２３日夜、横断歩道のない道路を渡っていた高齢の男性が、車にはねられて死亡する事故がありました。道内で相次ぐ「乱横断」の実態を取材しました。札幌市手稲区手稲山口の国道３３７号で２３日午後７時１５分ごろ、道路を横断していた７０代とみられる男性が軽乗用車にはねられ、その後、死亡が確認されました。警察は運転手の２４歳の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。現場は信号機や横断歩