【モデルプレス＝2026/04/24】女優の長谷川京子が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのそぼろ弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳女優「丁寧な盛り付けに感動」色とりどりのわっぱ弁当◆長谷川京子、彩り豊かなそぼろ弁当を公開長谷川は「おはようございます」と、朝の挨拶を添えて投稿。鶏肉と卵のそぼろをごはんに乗せ、えのきの肉巻き、ほうれん草のお浸し、ミニトマトを添えた彩り豊かな弁当を披露