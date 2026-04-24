乗っていた電車が人身事故で止まったら。誰もが巻き込まれかねないアクシデントを、三谷幸喜（作・演出）と荻野清子（音楽）がコメディータッチのミュージカルに昇華させた。ドタバタ群像劇ながら最後には心の深いところをじんわりと温かくしてくれる。足止めにあった客や、運転再開に向けて奔走する駅員ら約１００人に上る役を、天海祐希＝写真左＝や香取慎吾＝同右＝、浅野和之といった芸達者１５人が演じ分け、同時に進む様