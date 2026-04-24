「厚揚げの肉詰め煮」【画像で確認】ぷるぷるの”絹厚揚げ”を使うのがポイント！「厚揚げの肉詰め煮」物価高が続く中、安定した価格で手に入る「厚揚げ」は家計の強い味方。高たんぱく＆低糖質でヘルシーなだけでなく、すでに揚げてあるので、調理の時間が短縮できるのも大きな魅力です。お肉の代わりやボリュームアップにも大活躍する、厚揚げレシピ10品をご紹介します！■絹厚揚げにひき肉をたっぷりと詰めて！「厚揚げの肉詰め