靖国神社で「独島（竹島の韓国呼称）は我が領土」と書かれた横断幕を掲げた韓国人の男が、4月22日に逮捕された。国内の複数のメディアを通じて報じられている同事件は、韓国でもメディア各社が追ってニュースにしている。【写真】韓国政府、高市首相の靖国奉納に反発「深い失望」韓国で第一報を伝えた通信社『聯合ニュース』は、「ヤスクニで“独島は我が領土”の横断幕、韓国人男性が日本の警察に逮捕」と見出しを打ち、「春季例