J１最年少出場記録（15歳７か月22日）を持つFC東京の新星・MF北原槙が、アジアの戦いを前に気持ちを高めている。４月20日、U-17アジアカップに臨むU-17日本代表メンバーが発表され、今秋のU-17ワールドカップの最終予選を兼ねた戦いに北原も順当に選出された。16チーム中、W杯に参加できるのは８か国。４チーム総当たりのグループステージで上位２か国に入れば、世界で戦う権利を手に入れられる。前回のU-17アジア杯は１勝１