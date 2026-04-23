Image: G-SHOCK エシカルな素材を使った時計が増えていますが、G-SHOCKもかなり前から環境にやさしいプロダクトを手がけていました。新作「GW-BX5600CBG-2JR」は、ベルトに使用済み廃漁網をリサイクルした素材を採用。さらにケースやベゼルの樹脂にはバイオマスプラスチック、さらに専用ボックスもリサイクル素材を採用しており、環境への配慮を前面に押し出しています。漁網リサイクル素材