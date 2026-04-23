呉市の大和ミュージアムが23日リニューアルオープンし、全国から多くの人が詰めかけています。（宮脇アナ中継）数多く並ぶ実物展示からリニューアルされた様子を感じとることができます。1年の工事を経て新しくなった大和ミュージアム。今、私がいるのが3階です。ここから見下ろすと、10分の1｢戦艦大和」です。きょうこれまでの様子を振り返ります。雨にも関わらず開館前からおよそ700人が列をつ