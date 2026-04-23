「最上級仕様」1グレードのみの導入2026年4月2日、トヨタはアメリカで生産する3列シートSUV「ハイランダー」の日本導入を正式に発表しました。まずは東京のトヨタ販売店「トヨタモビリティ東京」を皮切りに販売をスタートし、今夏以降には全国での取り扱いが始まる予定です。【画像】超カッコいい！ これが19年ぶりに国内復活するトヨタの「新型“3列シート”ラージSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）ハイランダーという車