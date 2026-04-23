・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９２．９６ドル（＋３．２９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７５３．０ドル（＋３３．４ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７７８９．３セント（＋１４８．２セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９９．２５セント（－５．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５４．２５セン