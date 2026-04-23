村上は連続本塁打記録を伸ばせるか(C)Getty Images日本人ルーキーのバットから快音が止まらない。現地時間4月21日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」として先発出場し、4試合連続の9号ソロを放つなど、5打数3安打1打点、1四球と大暴れ。本塁打数でリーグ2位タイへ浮上し、11-5のチーム勝利に貢献した。【動画】締めは英語で「Keep going!」フィールドリポーターが投稿した村上宗隆