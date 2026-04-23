NY株式22日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均49490.03（+340.65+0.69%） S＆P5007137.90（+73.89+1.05%） ナスダック24657.57（+397.61+1.64%） CME日経平均先物59905（大証終比：+105+0.18%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。ＩＴ・ハイテク株も買いが続き、ナスダックは大幅高となった。前日はイランが和平協議に訪れず、バンス副大統領もパキスタンに向かわなかったこ