YUTORI-SEDAIが、5月6日に新曲「記念日」をリリースすることを発表した。本作は、恋人への愛情を綴った、温かいけどどこか切なさも感じられるバンドサウンドが印象的なラブソングだという。また、金原（Vo）自身の経験がもととなった、元恋人に伝えられなかった想いが込められているとのことだ。公式SNSでは一部音源が公開されているのでチェックしてみてほしい。◾️「記念日」2026年5月6日（水）リリース配信：https: