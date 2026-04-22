YUTORI-SEDAI、ボーカル・金原の経験が元となった新曲「記念日」リリース決定
YUTORI-SEDAIが、5月6日に新曲「記念日」をリリースすることを発表した。
本作は、恋人への愛情を綴った、温かいけどどこか切なさも感じられるバンドサウンドが印象的なラブソングだという。また、金原（Vo）自身の経験がもととなった、元恋人に伝えられなかった想いが込められているとのことだ。公式SNSでは一部音源が公開されているのでチェックしてみてほしい。
◾️「記念日」
2026年5月6日（水）リリース
配信：https://yutori-sedai.lnk.to/Kinenbi
◾️＜なきごと”ビタースイートベイビーツアー2026”＞
2026年4月25日（土）新潟・GOLDEN PIGS BLACK
出演：なきごと/YUTORI-SEDAI
2026年4月26日（日）石川・vanvanV4
出演：なきごと/YUTORI-SEDAI
関連リンク
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