YUTORI-SEDAIが、5月6日に新曲「記念日」をリリースすることを発表した。

本作は、恋人への愛情を綴った、温かいけどどこか切なさも感じられるバンドサウンドが印象的なラブソングだという。また、金原（Vo）自身の経験がもととなった、元恋人に伝えられなかった想いが込められているとのことだ。公式SNSでは一部音源が公開されているのでチェックしてみてほしい。

◾️＜なきごと”ビタースイートベイビーツアー2026”＞

2026年4月25日（土）新潟・GOLDEN PIGS BLACK

出演：なきごと/YUTORI-SEDAI 2026年4月26日（日）石川・vanvanV4

出演：なきごと/YUTORI-SEDAI