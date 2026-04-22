「速い！美味い！短い！」というのがニューアルバムにまつわる惹句だが、付け加えるならば「軽い！楽しい！」、そして「これで30周年ってどういうこと？」になるのだろう。1996年、今から30年前に大阪で産声を上げたレイザーズ・エッジは、奇跡的な身軽さと明るさを失うことなく、またメンバーチェンジの苦労や加齢による衰えを感じさせることもなく、今なおハイテンションなスラッシュハードコアで走り続ける。本当にいい意味で、